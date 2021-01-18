Лавров объяснил реакцию Запада на задержание Навального

Комментарии западных политиков по ситуации с задержанием российского блогера Алексея Навального являются попытками отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Об этом в понедельник, 18 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал он.

Глава МИД призвал иностранных коллег не оправдывать свои действия поводами извне и не использовать их для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а «играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем»

«Сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без вовлечения международных многосторонних форматов», — добавил Лавров.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно предоставленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

В 2020-м против блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, которыми руководит Навальный, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года он был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.