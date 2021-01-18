Причиной пожара поблизости от Капитолия стал неисправный обогреватель

Причиной пожара, из-за которого было заблокировано здание конгресса США, стал неисправный обогреватель. Из-за него началось возгорание в палатке бездомной в соседнем квартале от Капитолия.

Как сообщил «РИА Новости» сотрудник службы по связям с общественностью департамента пожарной безопасности Вашингтона Вито Маджило, женщина, которая жила в палатке, пыталась согреться с помощью пропанового обогревателя, который взорвался. В результате она получила небольшие травмы, но от госпитализации отказалась.

Как добавил Маджило, возгорание можно назвать незначительным. Густой дым образовался из-за того, что в палатке было много вещей.

Ранее в этот же день все здания комплекса Капитолия были заблокированы из-за «внешней угрозы». Позже стало известно, что здание конгресса США было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возгорания в соседнем квартале.

Видео, на котором запечатлен густой черный дым, идущий из-под автострады близ Капитолия, опубликовал PM Breaking News.

Уточнялось, что пожар произошел в лагере для бездомных. Занятым в репетиции инаугурации демократа Джо Байдена приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.

Вскоре контрольно-пропускные пункты (КПП) вокруг Капитолия были снова открыты, полиция также сняла тревогу, введенную после возникшего поблизости возгорания.