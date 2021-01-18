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Инструктор спас ребенка после схода лавины в Домбае

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Инструктор спас ребенка после схода лавины на горнолыжной трассе в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказала телеканалу РЕН ТВ мать мальчика Ирина Милакина в понедельник, 18 января.

Женщина сообщила, что в момент ЧП ребенок вместе с инструктором катался на склоне.

«В какой-то момент слышу взрыв. Минута проходит, и я вижу, что их накрывает лавиной», — сказала она, добавив, что пошла за мужем, чтобы он помог.

Когда Милакина пошла на гору вместе супругом, они увидели, что «инструктор откопал сам себя и сына», а затем вынес мальчика на руках.

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По ее словам, после происшествия инструктору стало плохо, он потерял сознание.

«Он герой. Если бы не его профессионализм и героизм, шансов бы не было», — считает женщина.

Собеседница телеканала добавила, что мальчик сначала испугался, но сейчас отошел и чувствует себя нормально.

Днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Было повреждено кафе. Согласно предварительной информации МЧС, в момент ЧП на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточняет, что людей было до 20, среди них были дети.

Шесть человек выбрались из-под снега. По официальным данным один человек погиб, им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Также очевидцы сообщили еще об одном погибшем.

Позже стало известно, что сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу. Однако это спровоцировало сход лавины на горнолыжную трассу.

Проведение поисково-спасательных работ пришлось прекратить из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий. Работы восстановят с наступлением светлого времени суток.

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