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Произведенная в Казахстане партия «Спутника V» прошла проверку в России

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Казахстан получил положительные результаты проверки в России партии вакцины от коронавируса «Спутник V», произведенной в республике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны в понедельник, 18 января.

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«Да, получены положительные результаты», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Данную партию изготовили на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Опытная партия вакцин «Спутник V» в объеме 6 тыс. доз была отправлена для проверки качества в Россию.

22 декабря стало известно, что власти Казахстана планируют зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с 26 января по 11 февраля 2021 года.

В Казахстане 21 декабря 2020 года началось производство российской вакцины «Спутник V». На базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируется поэтапно произвести 2 млн доз вакцины.

В начале декабря Российский фонд прямых инвестиций и казахстанский минздрав подписали соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству «Спутника V».

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

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