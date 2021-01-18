В Карачаево-Черкесии извлекли тело погибшего из-под лавины

На месте схода лавины в поселке Домбай у горы Мусса-Ачитара нашли тело мужчины. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии в понедельник, 18 января.

«На месте схода лавины в поселке Домбай найдено тело мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются», — отметили в министерстве.

В результате схода лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, заявил ТАСС его сын Шамиль Маршанкулов.

Позже очевидцы заявили телеканалу РЕН ТВ, что во время спасательной операции был найден второй погибший.

Сход лавины произошел в Домбае ранее в понедельник. В пресс-службе МЧС сообщали, что в момент ЧП на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточнял, что снегом могло накрыть до 20 человек, среди них — несколько детей.

Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

Под лавину попали два вагончика — пункт проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.

На место происшествия прибыл глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, передает РЕН ТВ.

Начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хазир Чочаев заявил, что сотрудники службы искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу. Однако это спровоцировало сход лавины на трассу на горе Мусса-Ачитара.

Проведение спасательных работ осложняется неблагоприятными погодными условиями.