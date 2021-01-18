Непродолжительное потепление ожидается в Петербурге

Синоптики спрогнозировали непродолжительное потепление в Санкт-Петербурге. Температура воздуха поднимется к выходным и опустится на следующей неделе.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на территории города сохраняется морозная погода. Ночью в окрестностях северной столицы температура упадет до –10 градусов. Погоду определяет атмосферный фронт, который уходит на восток. Об этом сообщает телеканал «78».

Самым морозным днем станет 20 января. Столбики термометров опустятся до –10...–12 градусов в ночные часы. Потепление начнется с 21 января. Воздух начнет прогреваться благодаря антициклону, который стоял над севером европейской части России. 21 и 23 января ожидается сильный снегопад. В выходные температура воздуха поднимется до –1...–3 градусов.

По данным синоптика, с 25 января в Северную столицу вернется морозная погода.

Ранее сообщалось, что в Москве с 14 января выпало больше половины месячной нормы осадков. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано свыше 1 млн кубометров снега.