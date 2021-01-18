Полиция Капитолия возобновила работу КПП

Контрольно-пропускные пункты (КПП) вокруг Капитолия снова открыты, полиция сняла тревогу, введенную после возникшего поблизости возгорания. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает телеканал CNN.

«Полиция Капитолия прояснила ситуацию с внешней угрозой: инцидент произошел под мостом на пересечении улиц 1 и F на юго-востоке. Все контрольно-пропускные пункты открыты. Возвращаемся к нормальной работе»,— говорится в заявлении полиции Капитолия, которое приводит телеканал.

Ранее в этот же день все здания комплекса Капитолия были заблокированы из-за «внешней угрозы». Позже стало известно, что здание конгресса США было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возгорания в соседнем квартале.

Видео, на котором запечатлен густой черный дым, идущий из-под автострады близ Капитолия, опубликовал PM Breaking News.

По словам источников Associated Press, пожар произошел в лагере для бездомных. Занятым в репетиции инаугурации демократа Джо Байдена приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.

6 января в здание Капитолия ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В тот день в здание Капитолия проникли как минимум 300 человек. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.