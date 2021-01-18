В Москве таксиста обвинили в изнасиловании

В Москве девушка обвинила таксиста в изнасиловании, передает 18 января телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, девушка с подругой проводила время в клуб-баре «Гадкий Койот» по улице Большая Дмитровка. Из-за сильного алкогольного опьянения девушке потребовалась помощь сотрудницы бара, чтобы вызвать такси.

В машине пассажирка уснула, и, по ее словам, таксист совершил действия сексуального характера в ее отношении.

По показаниям девушки, таксист также высадил ее на улице Атласова, откуда до дома она доехала уже на другом такси. Позднее пострадавшая решила обратиться в полицию.

В начале июля 2020 года стало известно, что в Омске водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку, украл ее золотое кольцо и после этого отвез ее домой.