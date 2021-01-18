Очевидцы сообщили о втором погибшем после схода лавины в КЧР
Очевидцы рассказали, что в Карачаево-Черкесии во время спасательной операции найден второй погибший в результате схода лавины на горнолыжный курорт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 18 января.
Ранее тело первого погибшего в результате схода лавины на горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии было извлечено из-под снега.
Инцидент произошел ранее 18 января в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. В пресс-службе МЧС сообщали, что в момент схода лавины на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.
Кроме того, под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.
Позже стало известно, что сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу, но это спровоцировало сход лавины на трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаево-Черкесии.
Отмечается, что проведение спасательных работ после схода лавины в Карачаево-Черкесской Республике осложняется неблагоприятными погодными условиями.