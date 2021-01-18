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Глава МИД Чехии заболел COVID-19

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил в понедельник, 18 января, что у него положительный результат теста на коронавирус.

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Как сообщает агентство Reuters, 39-летний Петржичек стал четвертым министром правительства страны, который заболел COVID-19. Он рассказал, что чувствует усталость, но у него нет серьезных симптомов. Кроме того, глава МИД отменил запланированные встречи, кроме видеоконференций.

«Берегите своих близких. Я желаю всем крепкого здоровья», — сказал Петржичек.

Несколько дней назад стало известно, что в Чехии количество случаев COVID-19 за последние две недели в пересчете на число жителей страны стало наибольшим в Евросоюзе.

В начале января сообщалось, что правительство Чехии намерено провести вакцинацию от коронавируса 60% взрослого населения страны, то есть около 5 млн человек.

Правительство Чехии с 27 декабря ввело в стране комендантский час. Чрезвычайное положение действует до 22 января. Власти республики решили усилить санитарно-ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

По данным Worldometer на 18 января, в Чехии зафиксировано 891,8 тыс. случаев COVID-19, 14,4 тыс. пациентов скончались, 732,4 тыс. человек выздоровели.

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