Движение трамваев возобновили в Ульяновске

В Ульяновске на Московском шоссе и улице Робеспьера из-за обрыва контактно-кабельной сети в обоих направлениях прекратилось движение трамваев. На месте работали специальные службы, которым удалось в короткие сроки восстановить движение электротранспорта.

«В 12:25 удалось полностью ликвидировать последствия аварийной ситуации на улице Робеспьера. Трамваи там продолжили свое движение. В 12:28 на Московском шоссе по направлению в центр города восстановлено движение электротранспорта. В сторону Засвияжье трамваи по-прежнему не едут. Возникли проблемы с одним из подвижных составов. Причина обрыва сети сейчас выясняется», — сообщили порталу ulpravda.ru в пресс-службе мэрии.

Напомним, в 240 трамваях и троллейбусах Ульяновска установят очистители воздуха. Они уже имеются в 28 трамваях и 26 троллейбусах. В каждом работают по два прибора, обеззараживающих воздух. Речь идет о рециркуляторах с высококачественными лампами. Они работают, когда пассажиры находятся в салоне, но при этом никакого вредного воздействия не оказывают.