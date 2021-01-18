Умер почетный реставратор Санкт-Петербурга Даянов

Архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает Союз реставраторов города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 18 января.

«18 января 2021 года на 71 году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга», — отмечают в союзе.

Причины смерти не уточняются. О дате и времени похорон сообщат дополнительно.

Даянов родился в 1950 году в Ленинграде, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности «архитектор-художник», а также Северо-Pападную академию государственной службы.

Является втором проектов реставрации таких знаковых зданий как Дом Д. Трезини, особняк Е.К. Гаусвальд, дом А.Я. Лобанова-Ростовского, дворец Бобринских, павильона «Холодная баня» («Агатовые комнаты») в ГМЗ «Царское село» и многих других.

В 1991 году открыл свою мастерскую «Архитектурное бюро «Литейная часть – 91».

С 2008 года Даянов преподавал в институте имени И.Е. Репина Российской Академии художеств, являлся профессором московского отделения Международной академии архитектуры.

В 2011 году ему было присвоено звание «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» первой степени.