Очевидец рассказал о сходе лавины в Карачаево-Черкесии

Очевидец рассказал подробности схода лавины на горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии. Во время происшествия Денис со своей компанией находился в кафе.

«Приехали из Ростовской области, первый раз тут. Решили покататься с горки. Первый раз пришли, через полчаса послышался хлопок, даже два. И резко в кафе, где мы допивали чай, забежало человек 50. Мы увидели, что соседнее кафе, прокат лыж были полностью под снегом, осталась одна крыша», — сказал он в беседе с РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины погиб один человек. Его тело было извлечено из-под снега. По предварительным данным, погибший не являлся местным жителем.

Лавина на курорте Домбай сошла в понедельник. Под снегом могли оказаться от 4 до 12 человек. Кроме того, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой также повредило кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

Проведение спасательных работ после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями. Также в МЧС сообщили, что ведомство увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины в Домбае.

В экстренных службах рассказали, что спуск снежной лавины был принудительным. Длина лавины составила 300 м.