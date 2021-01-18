Немецкие экологи выступили за приостановку строительства «Северного потока – 2»
Экологическая компания Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) и немецкая природоохранная организация Naturschutzbund Deutschland (NABU) обжаловали решение немецкого регулятора об одобрении строительства трубопровода «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 18 января, сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
«Таким образом, разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы», — пишет издание.
По данным издания Handelsblatt, строительство газопровода уже отложили на неопределенный срок, как минимум на две недели, хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января.
15 января Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) расширило временные рамки выданного разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах до конца мая.
В начале декабря BSH подтвердило, что согласовало укладку СП-2 в германских водах на декабрь и рассматривает заявку на продолжение работ в январе–апреле 2021-го.