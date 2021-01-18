Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Латвии заявили о способности провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Происшествия
Спасатели извлекли тело одного погибшего после схода лавины на Домбае
Мир
Немецкие экологи выступили за приостановку строительства «Северного потока – 2»
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Общество
В Москве за четыре дня выпало более половины месячной нормы осадков
Мир
Здания комплекса Капитолия заблокировали из-за «внешней угрозы»
Общество
СК направил в суд дело обвиняемого в подготовке теракта в Москве
Общество
В «Ростехе» заявили о готовности модернизировать самолеты «открытого неба»
Общество
Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от COVID-19 в первую очередь

Немецкие экологи выступили за приостановку строительства «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экологическая компания Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) и немецкая природоохранная организация Naturschutzbund Deutschland (NABU) обжаловали решение немецкого регулятора об одобрении строительства трубопровода «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 18 января, сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

«Таким образом, разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы», — пишет издание.

По данным издания Handelsblatt, строительство газопровода уже отложили на неопределенный срок, как минимум на две недели, хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января.

15 января Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) расширило временные рамки выданного разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах до конца мая.

В начале декабря BSH подтвердило, что согласовало укладку СП-2 в германских водах на декабрь и рассматривает заявку на продолжение работ в январе–апреле 2021-го.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021