Скончался французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри

Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер от рака в возрасте 69 лет. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает телеканал BFMTV.

Жан-Пьер Бакри родился в Алжире в мае 1951 года, затем его семья перебралась во Францию.

В возрасте 25 лет начал работать в рекламной индустрии и изучать актерское мастерство. После этого играл в театре, а его дебютом в кино стала роль анестезиолога в военной драме «Военврач» с Аленом Делоном.

В 1985 году он снялся в фильме Люка Бессона «Подземка».

Вместе со своей возлюбленной Аньес Жауи написал сценарии к ряду фильмов, среди которых «Курить/Не курить».

Вместе с Жауи был отмечен премиями «Сезар» за лучший сценарий, Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля 2004 года, премией Европейской киноакадемии и премией Рене Клера.