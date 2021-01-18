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Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными

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Полученные Россией ответы Минюста Германии по инциденту с блогером Алексеем Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Об этом в понедельник, 18 января, заявили в Генпрокуратуре РФ.

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«В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что не были удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, отказано в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований.

«Германская сторона провела токсикологическое исследование предметов — бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово», — уточнили в Генпрокуратуре.

Кроме того, отказано в опросе Марии Певчих, не исполнена просьба о предоставлении информации в отношении адреса электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске.

«Все вышеперечисленное говорит о том, что ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением», — заключили в Генпрокуратуре.

Представители ведомства подчеркнули, что в поведении Германии «усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений» в адрес России.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно предоставленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

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