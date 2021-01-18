Заболеваемость ОРВИ выросла среди взрослых в Рязанской области

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Рязанской области. Эпидемический порог в регионе превышен на 25,9%.

Согласно данным мониторинга, в основном заболеваемость растет за счет взрослого населения. На детей приходится 49,7% случаев болезни. Об этом сообщает 62info.ru.

Лабораторный мониторинг не выявил циркуляцию вирусов гриппа.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Снизить риск заболевания может сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей, использование защитных масок и регулярное мытье рук с мылом.

По данным за 1 января, в России за счет средств федерального бюджета вакцинацию от гриппа прошли 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых, включая 250,7 тыс. беременных. За счет других источников прививки от гриппа сделали 10,4 млн человек.