Лавров увидел в заявлениях по Навальному желание Запада отвлечь внимание

Западные страны «с радостью ухватились» за новости о возвращении в РФ блогера Алексея Навального и его задержании. Об этом заявил в понедельник, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

«Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что необходимо не искать внешние поводы для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а, наоборот, «играть по-честному и искать в честном и равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем».

«Сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без вовлечения международных многосторонних форматов», — указал Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обстоятельства задержания Навального относятся к компетенции правоохранительных органов. Лавров напомнил, что речь идет о выполнении российских законов.

Накануне Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что он с 29 декабря прошлого года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно представленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не представил.

После задержания Навального госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter заявил, что глубоко обеспокоен арестом Навального. Глава МИД Канады Марк Гарно в своем аккаунте в этой же соцсети решительно осудил арест блогера и призвал немедленно освободить его. В свою очередь, вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального незаконным, сообщает Deutsche Welle

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Позднее самолет из Берлина с Навальным на борту перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве вместо аэропорта Внуково по «техническим причинам», сообщал корреспондент «Известий».

В 2020-м против блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, которыми руководит Навальный, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года он был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.