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Около 4 тыс. обращений поступило на горячую линию по бездомным в Москве

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С начала 2021 года на горячую линию «Социального патруля» поступило порядка 4 тыс. обращений от бездомных и граждан, пытающихся им помочь. Об этом сообщили в понедельник, 18 января, в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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«С 1 января 2021 года в диспетчерскую службы «Социальный патруль» поступило около 4 тыс. обращений. Звонки поступают как от бездомных людей, так и от неравнодушных граждан, которые хотят помочь человеку. По телефону сотрудники консультируют, где бездомные могут получить помощь, куда можно принести теплые вещи, где и когда можно бесплатно поесть. При необходимости бригады «Социального патруля» выезжают на место», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Человека, который соглашается на оказание помощи, отвозят в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Там он может согреться, помыться, поесть, получить теплую одежду. Специалисты по желанию бездомного проработают для него план социализации.

В департаменте отметили, что на данный момент в Москве также в круглосуточном режиме работают пять точек обогрева рядом с привокзальными площадями, а также пункты оказания срочной социальной помощи рядом с Центром социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Ежегодно центр оказывает около 1 млн социальных услуг.

На прошлой неделе стало известно, что в Пскове православные волонтеры начали работу над созданием социально-реабилитационного центра для бездомных людей.

В августе 2020 года правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала главам регионов создавать и расширять центры помощи бездомным.

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