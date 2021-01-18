Названы причины искусственного спуска лавины в Домбае

Сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу, но это спровоцировало сход лавины на трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаево-Черкесии. Об этом рассказал телеканалу РЕН ТВ начальник службы Хазир Чочаев в понедельник, 18 января.

«Регион сейчас закрыт, канатные дороги не работали, на территории людей не должно было быть. Мы стреляли в один лавинный очаг, который угрожал канатной дороге, а самопроизвольно сошла другая лавина из очага, который расположен в 350 метрах восточнее. Предвидеть, что наш выстрел спровоцирует спуск другого очага, было невозможно», — сказал он.

Чочаев отметил, что даже если бы сотрудники военизированной службы не стреляли бы, лавина бы все равно сошла.

«Было все закрыто из-за повышенной лавинной опасности. Но люди там оказались. Это несчастный случай», — посетовал он.

Он сообщил, что несколько дней назад выпало очень много снега, в связи с чем в регионе была объявлена опасность схода лавин, а сам курорт закрыли.

«Есть гора, высотой 2,5 км. Полтора метра снега после снегопада на этом склоне лежит. Гравитация. По наклонной поверхности снег — неустойчивая субстанция, поэтому сходят лавины», — сказал собеседник телеканала.

Лавина сошла на курорте Домбай ранее в понедельник. Снег накрыл два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, повредил кафе. Под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

По данным Чочаева, один человек погиб в результате ЧП. По предварительным данным, он не был местным жителем.

Шесть человек выбрались из-под снега после схода лавины. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Накануне ГУ МЧС России по КЧР распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

В ведомстве добавили, что проведение спасательных работ после схода лавины на горнолыжной трассе осложняется неблагоприятными погодными условиями.