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Ученый назвал места в Подмосковье с самыми сильными крещенскими морозами

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Самые сильные морозы в ночь на Крещение ожидаются на востоке Московской области, самой теплой грядущая ночь будет на западе столичного региона и в центре Москвы, сообщил доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.

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«Крещенская ночь будет теплее, чем предыдущая. Самыми холодными районами Московской области будут восточные области. Традиционный полюс холода Подмосковья — Черусти — сохранит это звание. Самая «теплая» ночь ожидается на западе Подмосковья и в центре столицы», — приводит слова Константинова «РИА Новости».

Ученый объяснил, что, по данным Гидрометцентра, в Черустях прогнозируется минус 21-23 градуса, а на западе, в Можайске, будет на несколько градусов теплее.

По словам специалиста, из-за повышения облачности на территории столичного региона серьезных различий в температурах между Москвой и областью не будет. Кроме того, температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов мороза.

Ранее в этот день заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков, на столичные снегосплавные пункты вывезено более 1 млн куб. м снега. Он уточнил, что коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тыс. рабочих и свыше 11 тыс. единиц спецтехники.

Ранее, 17 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 января в Москве будут самые холодные сутки за последние четыре года.

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