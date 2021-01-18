Жительницу Ростовской области подозревают в утоплении новорожденного внука

В Ростовской области 49-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного внука. По версии следствия, она приняла роды у дочери и утопила ребенка в ведре.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следователи предполагают, что 4 января в селе Сандата женщина приняла роды и опустила мальчика в ведро с водой. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, женщина завернула новорожденного в пакет и захоронила на заднем дворе дома. Об этом сообщает RostovGazeta.

Свою вину в произошедшем задержанная признала. В настоящий момент она находится под стражей. Расследование уголовного дела находился на контроле прокуратуры.

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