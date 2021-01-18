«Могут отнять конечность»: советы кардиолога купающимся на Крещение

В ночь на 19 января в праздник Крещения Господня россияне искупаются в прорубях и купелях. Праздник совпал с аномальным похолоданием: только в Москве температура воздуха ночью опустится до –23 градусов. Как и в проруби искупаться, и не заболеть, читайте в материале «Известий».

Опасный скачок

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рекомендовала воздержаться от купаний в проруби людям с хроническими заболеваниями.

«Резкая перемена температуры — прорубь плюс мороз — вызывает сильный спазм сосудов. Это ведет к недостатку кровоснабжения органов. Если сердце будет недостаточно кровоснабжаться, то это приведет к инфаркту», — рассказала врач.

Кроме того, спазм сосудов мозга чреват инсультом, особенно у возрастных пациентов, у которых сосуды и так становятся неэластичными с возрастом.

Резкие перемены температуры могут также спровоцировать обострение хронических почечных заболеваний по типу пиелонефрита, сказала кардиолог.

Берегите ноги

Неподготовленное погружение в прорубь в мороз может сыграть злую шутку и лишить человека конечности, предупредила врач.

«Если постоять босиком в нижнем белье на морозе при –25...–30 градусах в течение двух минут, то может быть обморожение. Мелкие капилляры, которые кровоснабжают кончики пальцев ног, спазмируются так, что назад уже не разожмутся. Там просто не будет кровоснабжения. Это приведет к тому, что сначала кожа на пальцах начнет шелушиться, потом трескаться, потом она будет синеть, вплоть до того, что могут отнять конечность пальца, ампутировать», — сказала Юлия Маршинцева.

Согласно одному из правил купания в проруби на сайте МЧС, необходимо быть в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Для того чтобы дойти до проруби, лучше использовать ботинки или шерстяные носки.

Алкоголь или душ

Но даже здоровым людям без подготовки в ледяную воду окунаться не стоит, говорит врач. «Чтобы окунаться без последствий, организм тренируют годами. Но если человек очень хочет, можно попробовать обливаться дома под душем холодной водой (с температурой) хотя бы градусов 15. Начинать следует нерезко. Сперва можно пробовать поливать только ноги», — отметила специалист.

Если готовиться дома, необходимо измерять давление перед обливанием холодной водой и после. Как правило, повышение давления до 30 единиц не приводит ни к каким проблемам, сказала врач.

«Наше среднее обычное давление 120 на 80. Если после обливание оно поднялось до 150 и выше — это уже не норма. И это еще в домашних условиях, а на холоде оно еще больше подскочит. При инсультах страшны не просто стабильно высокое давление, а именно скачки. Когда с нормального оно прыгает резко наверх и возвращается назад», — добавила Маршинцева.

А вот добавлять «для разогрева» алкоголь перед купанием в проруби или после, врач категорически не рекомендует. Это лишь усугубит риски для здоровья.

«Алкоголь расширяет сосуды и увеличивает нагрузку на сердце. Лучше замените его теплым чаем», — посоветовала кардиолог.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.