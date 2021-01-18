Трое жителей Рязанской области лишились 3 млн рублей из-за мошенников

В Рязани возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в отношении трех местных жителей. Потерпевшие лишились почти 3 млн рублей.

Во всех случаях злоумышленники использовали один и тот же сценарий. Они звонили рязанцам и сообщали о якобы несанкционированном взломе их счетов. Мошенники вводили пострадавших в заблуждение, выясняли данные о банковских картах и предлагали следовать определенным инструкциям 60-летний мужчина лишился 412 тыс. рублей. У 30-летней рязанки пропало около 766 тыс. рублей. 43-летняя женщина перечислила 1,66 млн рублей. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В ходе опроса пострадавших полицейские выяснили, что мошенничества совершены разными людьми. По всем случаям возбуждены уголовные дела.

14 января сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту телефонного мошенничества в Красноярском крае. Пожилой мужчина лишился более 2 млн рублей.