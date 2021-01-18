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Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от COVID-19 в первую очередь
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В Подмосковье от COVID-19 привился 91-летний житель Домодедово

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Самым пожилым пациентом, который привился от коронавируса в Московской области, стал один из жителей городского округа Домодедово, 91-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава со ссылкой на главного врача Домодедовской больницы Андрея Осипова в понедельник, 18 января.

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«Возраст самого старшего пациента, который пришел к нам на вакцинацию, составил 91 год. Это житель городского округа Домодедово, ветеран труда», _ указали в ведомстве.

Перед вакцинацией его осмотрел врач-терапевт, который не выявил противопоказаний к прививке. Затем мужчине ввели первый компонент вакцины, побочных эффектов не было.

Отмечается, что через три недели пациента ждут в поликлинике для введения второго компонента вакцины.

Ранее в понедельник Минздрав рекомендовал прививаться от COVID-19 в первую очередь лицам старше 55 лет. Это связано с тем, что у них обычно более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы. Поэтому эта категория граждан наиболее нуждается вакцинальной защите.

В середине января телеканал «360» сообщал, в центральной городской больнице в Домодедово начали вакцинировать от COVID-19 пациентов с хроническими заболеваниями. Впервые в Подмосковье привили пациента с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.

В России масштабная вакцинация во всех регионах началась 15 декабря. Гражданам предлагают привиться препаратом «Спутник V», разработанным специалистами центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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