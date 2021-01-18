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При сходе лавины в Домбае погиб один человек

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Один человек погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизира Чочаева.

По его словам, было обнаружено тело одного человека. Предположительно, погибший не являлся местным жителем.

Спасательные работы продолжаются, но их осложняют неблагоприятные погодные условия.

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Инцидент произошел ранее в понедельник в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. Как сообщали в пресс-службе МЧС, в момент схода лавины на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек. Также сообщалось, что под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе.

Как уточнял РЕН ТВ, под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых, по предварительным данным, есть дети. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега.

В МЧС подчеркивали, что число работающих на месте инцидента спасателей увеличилось до 172 человек. В Домбай также направилась аэромобильная группировка Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, говорится в паблике «Домбай» в Instagram.

По информации очевидцев, опубликованной в соцсетях, сход лавины был спровоцирован. Местные рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов. В экстренных службах подтвердили, что спуск снежной лавины был принудительным.

Накануне ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды. Об этом сообщил врио первого замначальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Помогайбо.

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