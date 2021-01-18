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Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о гололедице на дорогах

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В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы попросили в понедельник, 18 января, автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за гололедицы на дорогах.

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Там отметили, что коммунальная техника продолжает убирать город после снегопада, который прошел накануне.

«На дорогах сильная гололедица. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, чтобы не попасть в ДТП», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Также в департаменте предупредили, что к вечеру на столичных дорогах прогнозируются пробки 7–8 баллов.

Ранее в этот же день заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что в Москве с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков, на столичные снегосплавные пункты вывезено более 1 млн куб. м снега, пишет «Москва 24».

В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тыс. рабочих и свыше 11 тыс. единиц спецтехники.

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