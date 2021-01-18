Фигуристка Сотскова решила развестись через несколько месяцев после свадьбы
Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова разводится с мужем — музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на публикацию продюсера в Instagram.
Омельчук пожелал спортсменке найти свое счастье, а также попросил у нее прощения. Он также поблагодарил Сотскову за прожитые вместе моменты.
В своем сообщении продюсер не уточнил, расторгнут ли уже брак или развод только планируется.
Сотскова также сделала публикацию, которую подписала смайлом с разбитым сердцем. Отмечается, что пара пробыла в браке менее года.
В сентябре стало известно, что бывшую фигуристку Марию Сотскову, завершившую карьеру в 2020 году, официально дисквалифицировали на 10 лет по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за подделку медицинской справки.
В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.