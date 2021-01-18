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Спасатели эвакуировали 32 человека при пожаре в Великом Новгороде

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Спасатели эвакуировали 32 человека на пожаре в Великом Новгороде. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Погибших, пострадавших нет. Спасено два человека, эвакуировано 32», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в общежитии на улице Щусева. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 14:59. На место выехали две автоцистерны спецчасти, одна автоцистерна и одна автолестница пожарно-спасательной части 4 и служба пожаротушения. К моменту прибытия пожарных в здании общежития наблюдалось сильное задымление.

В 15:19 пожар был ликвидирован. Было установлено, что возгорание произошло на общей кухне общежития.

Ранее в этот день стало известно, что при пожаре в Петрозаводске погибли четыре человека. Ребенка, найденного живым, реанимировать не удалось. Еще трое пострадавших находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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