В «Ростехе» заявили о готовности модернизировать самолеты «открытого неба»

Концерн «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») готов модернизировать самолеты Ту-214ОН для решения задач, не связанных с наблюдениями в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в понедельник, 18 января, генеральный конструктор концерна Владимир Верба в разговоре с «РИА Новости».

Накануне два военно-дипломатических источника информационного агентства сообщили, что оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов.

«В случае такого интереса со стороны заказчика мы готовы провести соответствующую модернизацию бортового комплекса авиационного наблюдения с учетом новых требований», — заявил Верба.

Он отметил, что срок выполнения работ будет зависеть от новых задач, которые возложат на Ту-214ОН.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. Она объяснила, что для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о Российской Федерации через членов НАТО, являясь лидером альянса.

В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.