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Новую дорогу построят в Кировском районе Самары до 2025 года

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В Кировском районе Самары планируется построить новую дорогу по 5-й линии на 19-м км Московского шоссе. Соответствующая информация следует из программы по стимулированию жилищного строительства, который власти решили продлить. Сейчас проект постановления находится на согласовании.

Как следует из документа, работы будут разбиты на три этапа. Первые два предполагается завершить в 2022 году, третий — в 2024-м, уточняет НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

Проект строительства дороги связан с планами застроить территорию военной части на 19-м км Московского шоссе. Там будут возведены семь высоток, транспортную доступность которых призвана обеспечить новая дорога.

По словам представителя СОФЖИ, в рамках проекта дорожники организуют выезд на Московское шоссе, по дороге будет пущен общественный транспорт. В дальнейшем участок свяжут в Ракитовским шоссе.

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