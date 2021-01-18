Импорт автомобилей в Россию за 11 месяцев 2020 года снизился на 22%

Импорт легковых автомобилей в Россию в январе–ноябре 2020 года сократился на 22,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, составив 214 тыс. единиц. Об этом в понедельник, 18 января сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отмечается, что за отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $4,7 млрд. При этом в ноябре было импортировано 28,8 тыс. машин (–9,4% к октябрю 2020 года).

Импорт грузовиков в январе — ноября упал на 22,3%, до 20,6 тыс. машин, общей стоимостью $1 млрд.

14 января сообщалось, что аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в 2020 году.

За 2020 год продажи новых автомобилей в России упали на 9,1% по сравнению с 2019 годом: россияне купили 1,6 млн машин. В декабре 2020 года продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.