Два дерева в Тамбовской области признали памятниками живой природы

В Национальный реестр старовозрастных деревьев внесли два дерева, растущих на территории Тамбовской области. Соответствующая информация размещена на сайте программы «Деревья — памятники живой природы».

Дуб черешчатый в селе Марьинка Кирсановского района внесли в реестр под номером 997. Этому дереву более 200 лет. Дуб возвышается на территории бывшей усадьбы родственницы Евгения Баратынского, которую неоднократно посещал русский поэт, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Еще один дуб черешчатый занесен в этот же реестр под номером 1003. Он произрастает в селе Спасское Староюрьевского района. По предварительной информации, дереву около 150 лет.

На данный момент в Национальном реестре числятся 19 деревьев из Тамбовской области. Шести из них присвоен статус «Дерево-памятник живой природы».

Кроме того, дуб черешчатый и сосна обыкновенная из Тулиновки Тамбовского района совместно представляют собой «Дерево Любви», занесенное в Реестр удивительных деревьев России.