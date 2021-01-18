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Двух человек задержали после прорыва теплотрассы в Волжском

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Два руководителя организации, отвечающей за эксплуатацию тепломагистрали в городе Волжском Волгоградской области, были задержаны по делу о гибели двух человек при прорыве теплотрассы 3 января, сообщила в понедельник, 18 января, пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, за состояние тепломагистрали отвечали главный инженер и начальник теплового района организации, в чьей эксплуатации находится объект.

В данное время решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время установлено, что тепловая магистраль, где произошел прорыв трубы с горячей водой, была введена в эксплуатацию 36 лет назад. Капитальный ремонт трубопровода произведен в 2003 году, а срок его службы истекает в 2023 году.

Лабораторное исследование изъятых с места аварии фрагментов металлических трубы и гильзы показало, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ.

Анализ изъятой в рамках расследования технической документации показал, что магистральные трубопроводы центральной системы горячего водоснабжения находятся в собственности коммерческой организации и разделены на два тепловых района, на руководителей которых возложена ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. Общее руководство системой производственного контроля возложено на главного инженера хозяйствующей организации.

«Проверка действий указанных работников с учетом закрепленных за ними обязанностей показала, что начальник теплового района и главный инженер не принимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии. Именно это привело в дальнейшем к непоправимым последствиям», — следует из сообщения регионального СК.

Авария в Волжском произошла 3 января на улице Оломоуцкой. Там прорвало трубу с кипятком. По данным следствия, под воздействием пара и горячей воды разрушилась дорога и образовалась яма, в которую упали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу.

Четверо мужчин были госпитализированы. Один из пострадавших — 75-летний мужчина, получивший 60% ожогов тела, — умер в больнице. Позднее умер второй пострадавший 65 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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