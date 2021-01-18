Четыре купели оборудовали в Астрахани на Крещение
В каждом из четырех районов Астрахани обустроили собственную иордань для купаний в праздник Крещения Господня. Об этом 18 января сообщает «Астрахань-24».
В Ленинском районе купель находится на улице Набережная Тимирязева на береговой линии рек Прямая Болда, в Советском районе — на береговой линии Золотого Затона у гребной базы, в Кировском — на стрелке Волги около Дворца бракосочетания, а в Правобережье купания пройдут в микрорайоне 20 лет Октября по улице Чкалова, 95Г.
Около купелей установили обогревательные элементы, палатки для переодевания, освещение. Организовано дежурство спасателей, полицейских, сотрудников райадминистраций.
Число горожан, одновременно находящихся в палатках для переодевания, будут контролировать волонтеры. Они же займутся разведением потоков людей.
Ранее в этот день член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич заявил, что не следует согреваться алкоголем после крещенских купаний, лучше греться в теплом помещении с кружкой чая. Он подчеркнул, что нужно исключить употребление алкогольных напитков, поскольку чрезмерная нагрузка на сердце может спровоцировать инсульты и инфаркты.