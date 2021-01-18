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В Саратове начались обыски в комитетах по имуществу и архитектуре

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Следователи проводят обыски в структурных подразделениях администрации Саратова — комитетах по управлению имуществом и по архитектуре. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

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«В здании мэрии никаких обысков не проводится. В двух структурных подразделениях идут следственные мероприятия», — сказали в пресс-службе администрации Саратова.

По словам представителя мэрии города, обыски проводят сотрудники Следственного комитета РФ.

15 января следователи вновь задержали прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в коррупционных преступлениях. По данным следствия, в период с декабря 2017 года по декабрь 2020-го он получил от представителя коммерческой организации, специализирующейся на оказании ритуальных услуг, взятки, общий размер составил не менее 18 млн рублей. Уточняется, что незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России и прокуратуры Саратовской области, по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Пригарову грозит до 15 лет заключения.

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