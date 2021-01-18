Снегирей и свиристелей заметили в Подмосковье

На зимовку в московский регион прилетели свиристели и снегири. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на главу Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктора Зубакина. Он рассказал, что этих северных птиц с легкостью можно встретить в Москве.

Также через Московскую область пролегают пути миграции пуночек. А вообще эти птицы в столичном регионе встречаются нечасто. Но зато на зимовку прилетают синицы, зеленушки и чечтеки.

Специалист, слова которого приводит портал «Подмосковье сегодня», посоветовал подкармливать пернатых нежареными семечками. Их едят все виды – и насекомоядные, и зерноядные. При этом делать это необходимо только в случае минусовой температуры и закрепившегося снежного покрова.