В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о цифровизации лесной отрасли

19 января в 10:00 пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Цифровизация как первый шаг реформы лесной отрасли».

О законопроекте, направленном на открытость и контролируемость российского лесного комплекса, об обеспечении достоверного учета лесных ресурсов в РФ, о контроле сделок с древесиной и снижении размера ущерба от незаконных рубок расскажут:

Николай Николаев, председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Иван Советников, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства

Алексей Майоров, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Законопроект должен решить одну из основных проблем российского леса - отсутствие достаточной информации о нем, и стать базой для проведения комплексной реформы отрасли. Законопроект о цифровизации лесной отрасли был внесен в Государственную Думу в ноябре 2020, 11 декабря документ принят в первом чтении.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.