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В Госдуме сравнили вакцинацию от COVID-19 с крещенскими купаниями

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Действие вакцины от коронавирусной инфекции является стрессом для организма, как и купания в Крещение. Такую параллель провел в понедельник, 18 января, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

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В контексте сказанного парламентарий призвал граждан оценить возможные преимущества и риски прививки, прежде чем проходить вакцинацию.

«Я бы здесь взвесил все «про» и «контра»… Нужно быть очень взвешенными и осмотрительным», — сказал Морозов.

Ранее в этот день зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что запись на вакцинацию через портал госуслуг для всех желающих откроется 31 января.

Также в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19 не торопиться с вакцинацией.

15 декабря в российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.

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