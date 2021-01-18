Лавров: реакция Запада на возвращение Навального призвана отвлечь внимание от кризиса

Комментарии западных политиков о возвращении в Россию блогера Алексея Навального нужнs для отвлечения внимания от глубокого кризиса, в котором оказались их государства. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции 18 января по итогам деятельности отечественной дипломатии в 2020 году.

Он отметил, что накануне западные политики «ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального» в Россию. По его словам, «прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку».

«С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал Лавров.

Министр выразил уверенность, что нужно «не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных глубочайших проблем и кризисов, а наоборот, играть по-честному и искать в честном и равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем».

Министр отметил, что сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без привлечения международных многосторонних форматов.

Глава российского МИДа обратил внимание на то, что западные элиты пытаются решать свои проблемы, «выискивая врагов в других странах».

Лавров подчеркнул, что инцидент с Навальным «искусственно» и «совершенно неправомерно» приобрел внешнеполитическое звучание.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. По данным ведомства, он с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Теперь до решения суда блогер будет находиться под стражей.

18 января суд в Химках арестовал Навального до 15 февраля 2021 года. Защита планирует оспорить арест.

Глава Госдепа США Майк Помпео написал в Twitter, что глубоко обеспокоен арестом россиянина. Глава МИД Канады Марк Гарно в решительно осудил арест блогера и призвал немедленно освободить его. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального незаконным, отмечает Deutsche Welle.

Россиянин сообщил, что собирается вернуться в Россию, еще 13 января. ФСИН указала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В 2020 году против Навального возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть денег, собранных с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, которыми руководит блогер, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года его осудили на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.