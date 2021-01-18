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Эпидемиолог призвала не снимать маски для защиты от COVID-19 в мороз

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Маски при скоплении людей на открытом воздухе нужно носить и в мороз, так как коронавирус морозоустойчив. Об этом заявила в понедельник, 18 января, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре. При скоплении людей на открытом воздухе, то есть при наличии риска несоблюдения в какие-то моменты социальной дистанции маски носить обязательно», — сказала Пшеничная в беседе «РИА Новости».

Она отметила, что коронавирус может длительное время сохранять свою жизнеспособность при отрицательной температуре. По ее словам, определенное значение на распространение вируса также оказывает влажность.

«Кроме того, в это время года достаточно легко переохладиться. Этого нельзя допускать. Переохлаждение может привести к рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носоглотки и временному снижению выработки в ней местных факторов иммунной защиты, что позволит вирусу легче проникнуть в организм человека», — добавила эпидемиолог.

Ранее в этот же день доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что морозы в пределах минус 20 градусов не являются губительной средой для коронавируса, однако оказывают влияние на специфику эпидпроцесса.

Кроме того, 18 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что гражданам необходимо продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

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