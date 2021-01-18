Аэропорт Жуковский работает штатно после инцидента с самолетом МС-21

Инцидент с самолетом МС-21 не повлиял на работу аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в понедельник, 18 января, в пресс-службе АО «Рампорт Аэро», которое является оператором воздушной гавани.

«К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу. Изменений в расписании не планируется», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что причиной выкатывания самолета МС-21 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) во время испытаний в Жуковском стали сложные погодные условия.

Об инциденте во время испытаний самолета на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя стало известно ранее в этот же день, сообщает телеканал «Звезда». Экипаж самолета не пострадал.

Первый полет воздушного судна МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Самолет поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.

Полет продолжался почти полтора часа, были проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолетом, а также функционирование его систем.

Постройка опытного самолета МС-21-310 была завершена 10 ноября. Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров.