В театре «Табакерка» простились с Александром Воробьёвым

В Москве простились с актером Александром Воробьёвым. Церемония прошла в Театре Олега Табакова. Проститься с артистом пришли коллеги, друзья и близкие, сообщает телеканал «Известия». Вся актерская жизнь Воробьёва была связана с «Табакеркой». Заслуженный артист РФ сыграл в десятке лучших спектаклей театра. Александр Петрович Воробьёв ушел из жизни 15 января в возрасте 58 лет. Актера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

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