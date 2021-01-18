Коллекцию Музея Лондона пополнила гигантская надувная фигура Трампа

Гигантская надувная фигура президента США Дональда Трампа, изображающая американского лидера ребенком в подгузнике с мобильным телефоном в руке, стала частью коллекции Музея Лондона. Об этом в понедельник, 18 января, сообщило агентство Reuters.

В музее заявили, что воздушный шар присоединится к «протестной» коллекции, которая включает в себя объекты суфражистского движения начала XX века, борцов за экологию и свободу слова.

Экспонат же был предложен музею после поражения Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в ноябре 2020 года.

«Добавляя пузатого ребенка в свою коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита [Трампа], и запечатлеваем особенный момент [гражданского] сопротивления», — рассказала директор музея Шерон Амент.

По ее словам, британская столица всегда была местом, где можно «выразить свое мнение».

Шар поступил в музей в чемодане и теперь находится в карантинной зоне, раccказали в музее газете The Guardian. Там отметили, что все объекты, поступающие в музей, должны быть помещены в карантин, прежде чем они попадут в коллекцию, потому что в них могут быть насекомые.

Фигура, созданная английской компанией Imagine Inflatables по дизайну художника Мэтта Боннера, была впервые запущена в небо Лондона в 2018 году в знак протеста против визита главы Белого дома в Соединенное Королевство. Тогда британские подданные собрали около $21 тыс., чтобы «малыш Трамп» пролетел над Парламентской площадью в Лондоне.

Шар появлялся также во Франции, Аргентине, Ирландии, Дании и даже в ряде городов США в знак протеста против политики главы Белого дома.

Один из недовольных проводимой Трампом политики в городе Таскалуса в штате Алабама даже проткнул воздушный шар, куда его доставили, чтобы выразить недовольство присутствием президента на матче по американскому футболу. Аренда шара стоила организаторам протеста $4 тыс., которые были собраны с помощью пожертвований.

Пополнение коллекции Музея Лондона совпало по времени с уходом Трампа из Белого дома в результате поражения на выборах президента, состоявшихся в ноябре прошлого года. Новым главой государства станет демократ Джозеф Байден, инаугурация которого пройдет 20 января.

Музей Лондона был открыт в 1976 году в центре города недалеко от собора Святого Павла. Его коллекция насчитывает тысячи предметов от античных времен до XX века.