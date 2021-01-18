Жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре сдают елки в зооцентры

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошла акция «Подари елке вторую жизнь». Жители этих городов приносили использованные елки для питомцев зоосада имени Сысоева «Приамурский» и зооцентра «Питон».

Как пишет ресурс transsib.info, в Хабаровске организовали три точки сбора хвойных деревьев. Чаще всего их несли к торговому центру «Подсолнух» — там деревья принимали на протяжении двух дней, а зоосаду пришлось сделать три рейса, чтобы все вывезти, рассказали представители администрации ТЦ.

В Комсомольске-на-Амуре организовали две точки приемки елок. Одна из них — на рынке «Клюшка» — открылась в этом году впервые. Ее устроили сотрудники АО «Плодоовощи».

Все собранные деревья после переработки отправили на подстилку и подкормку животных. Из стволов сделали живую изгородь.