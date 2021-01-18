Два детсада и одна школа открылись в Барнауле
В Барнауле открылись сразу два детских сада и одна школа. Продолжается строительство еще 14 дошкольных учреждений. Ожидается открытие новой школы в Камне-на-Оби, еще семь школ строят в районах Алтайского края.
11 января открыли детские сады на ул. Сергея Ускова, 29 и ул. Первомайской, 57 Власихе. Также ввели в эксплуатацию второй корпус детского сада № 239 по ул. Папанинцев, 119 и школу № 137 в квартале 2023 на ул. Шумакова, 78, передает altapress.ru. Помимо учебных кабинетов и цифровых лабораторий, в школе есть два спортивных зала для занятий физкультурой и бассейн, соединенный с основным помещением теплым переходом.
«Кроме этих учреждений образования в прошедшем году были построены и введены в эксплуатацию еще два новых детских сада № 273 (проезд Южный Власихинский, 40) и № 275 (ул. Взлетная, 54)», — заявили в мэрии Барнаула.