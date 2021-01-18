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Врач призвал москвичей воздержаться от купаний из-за мороза и COVID-19

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Москвичам рекомендуется отказаться от купаний в проруби в Крещение из-за морозов и ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Прорубь с препятствиями: как будут проходить крещенские купания
«Смыть грехи» в ледяной воде удастся не всем и не везде

Он отметил, что крещенские купания в России являются популярными. Зачастую россияне воспринимают процедуру не как религиозный обряд, а как некое испытание, преодоление себя. Некоторые верят в целебность процедуры, другие проводят купание за компанию.

«Далеко не все осознают, что погружение в ледяную воду имеет довольно серьезные риски для здоровья у неподготовленных людей. Резкое охлаждение — это очень большой стресс для организма, повышает возможности нарушения дыхания, спазма сосудов повышения давления и других осложнений», — приводит слова Тяжельникова «РИА Новости».

По словам врача, купание нынешней ночью будет очень экстремальным для организма из-за серьезных морозов.

«Любое переохлаждение — это удар по иммунитету и открытие ворот для вирусов и бактерий. Поэтому врачи с учетом всех обстоятельств рекомендуют в этот раз воздержаться от купаний», — подчеркнул Тяжельников.

По его мнению, в крещенских купаниях лучше не участвовать людям, у которых диагностированы гипертония, другие сердечно-сосудистые патологии, эпилепсия, сахарный диабет, ревматизм, болезни мочевыделительной системы и почечную недостаточность, любые заболевания в острой стадии. Не стоит окунаться в прорубь и беременным. Полностью здоровым людям рекомендуется готовиться к крещенским купаниям заранее.

«В этом году добавился такой серьезный фактор, как эпидемия новой коронавирусной инфекции, которая требует от нас ограничения контактов, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. В Крещенскую ночь около прорубей соберется много людей, и контакты неизбежны. Поэтому надо хорошо осознавать риски и взвешивать, насколько они оправданы», — добавил Тяжельников.

Он добавил, что если у человека все же есть намерение окунуться в Крещение, то нужно следовать некоторым правилам, чтобы максимально обезопасить себя.

«Нельзя заходить в прорубь в состоянии алкогольного опьянения или после обильного приема пищи. Перед купанием желательно разогреться физическими упражнениями. После того, как окунетесь, надо хорошо высушиться, надеть теплую одежду, выпить горячий чай. Лучше всего для полного согревания зайти в помещение или сесть в разогретый автомобиль. Безусловно, необходимо соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию», — посоветовал Тяжельников.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич заявил, что не следует согреваться алкоголем после крещенских купаний, лучше греться в теплом помещении с кружкой чая. Он подчеркнул, что нужно исключить употребление алкогольных напитков, поскольку чрезмерная нагрузка на сердце может спровоцировать инсульты и инфаркты.

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