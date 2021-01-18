В крещенский сочельник в храме Христа Спасителя прошла литургия
Православные всего мира отмечают крещенский сочельник. В честь праздника в храме Христа Спасителя прошла Божественная литургия, сообщает телеканал «Известия». Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды. Закончились Святки — дни после Рождества Христова. 19 января православные будут отмечать Крещение Господне.
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