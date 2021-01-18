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Очевидцы сообщили о погибшем под лавиной в Карачаево-Черкесии

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В результате схода лавины на горнолыжную трассу в Домбае мог погибнуть один человек, передает 18 января телеканал РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись, выложенную в Сеть очевидцами.

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Ролик снят на месте проведения поисково-спасательной операции. По словам очевидцем, под завалами найдено тело погибшего.

«Вот там еще копают. Один уже найден», — звучит голос на видео.

Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай. Под снегом могли оказаться от 4 до 12 человек. Кроме того, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой также повредило кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в Домбае. Также ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Накануне ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

В экстренных службах рассказали, что спуск снежной лавины был принудительным. Длина лавины составила 300 м.

Также в МЧС сообщили, что ведомство увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии.

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