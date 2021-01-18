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В Москве за четыре дня выпало более половины месячной нормы осадков

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В Москве с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков, на столичные снегосплавные пункты вывезено более 1 млн куб. м снега. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 18 января, заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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«В период с 14 по 17 января в Москве выпало 22 см снега, что составляет более половины месячной нормы осадков. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано свыше 1 млн кубометров снега», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тыс. рабочих и свыше 11 тыс. единиц спецтехники.

По словам Бирюкова, в первую очередь были очищены основные магистрали для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения в городе и проезда оперативных служб.

В настоящее время при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий. Также продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 января в Москве будут самые холодные сутки за последние четыре года.

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